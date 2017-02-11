С.Жадана освободили, посольство Украины потребовало от МИД Беларуси объяснений
Киев • УНН
КИЕВ. 11 февраля. УНН. Департамент консульской службы МИД Украины в Twitter сообщил, что Сергей Жадан - освобожден, передает УНН.
"Сергей #Жадан - освобожден. ПУ в Беларуси обратилось к МИД страны с требованием объяснить причины и обстоятельства задержания", - говорится в сообщении департамента МИД.
Сергей # Жадан - освобожден. ПУ в Беларуси обратилось к МИД страны с требованием объяснить причины и обстоятельства задержания.- Украинцам в мире (@UkrZaKordonom) 11 февраля 2017 г.
Напомним, в ночь с 10 на 11 февраля, украинского писателя Сергея Жадана доставили в отделение милиции в Минске, где поставили штамп о запрете въезда в Беларусь.
Как сообщил сам С.Жадан, оказалось, что еще в 2015-м ему был запрещен въезд на территорию РФ с формулировкой "из-за причастности к террористической деятельности". А поскольку Беларусь и Казахстан находятся с РФ в одной визовой зоне, то запрет автоматически переходит и на Беларусь с Казахстаном.
Впоследствии И.Геращенко сообщила, что сотрудники посольства Украины в Беларуси будут сопровождать писателя Сергея Жадана в аэропорт и до пересечения границы.
Кроме того, вице-спикер ВР, участница минских переговоров отметила, что недопустимо, чтобы РФ и ФСБ решали, кто из украинцев вправе посещать Беларусь.