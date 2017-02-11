С.Жадана звільнили, посольство України зажадало від МЗС Білорусі пояснень
Київ • УНН
КИЇВ. 11 лютого. УНН. Департамент консульської служби МЗС України у Twitter повідомив, що Сергій Жадан - звільнений, передає УНН.
"Сергій #Жадан - звільнений. ПУ в Білорусі звернулося до МЗС країни з вимогою пояснити причини та обставини затримання", - йдеться у повідомленні департаменту МЗС.
Сергій #Жадан - звільнений. ПУ в Білорусі звернулося до МЗС країни з вимогою пояснити причини та обставини затримання.— Українцям у світі (@UkrZaKordonom) 11 лютого 2017 р.
Нагадаємо, у ніч з 10 на 11 лютого, українського письменника Сергія Жадана доправили до відділення міліції в Мінську, де поставили штамп про заборону в’їзду до Білорусі.
Як повідомив сам С.Жадан, виявилось, що ще 2015-го йому заборонено в’їзд на територію РФ із формулюванням „за причастность к террористической деятельности“. А оскільки Білорусь та Казахстан знаходяться із РФ в одній візовій зоні, то заборона автоматично переходить і до Білорусі з Казахстаном.
Згодом І.Геращенко повідомила, що співробітники посольства України у Білорусі супроводжуватимуть письменника Сергія Жадана в аеропорт і до перетину кордону.
Крім того, віце-спікер ВР, учасниця мінських переговорів наголосила, що неприпустимо, щоб РФ та ФСБ вирішували, хто з українців має право відвідувати Білорусь.