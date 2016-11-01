С.Шойгу: начало политического процесса в Сирии отодвигается на неопределенный срок

По его словам, "каждый день в Алеппо боевики расстреливают десятки мирных жителей при попытке приблизиться до гуманитарных коридоров".

"Разве это оппозиция, с которой можно договариваться? Для того чтобы уничтожить террористов в Сирии, необходимо действовать совместно, а не вставлять палки в колеса партнерам. Ведь боевики пользуются этим в своих интересах", - отметил министр.

"В результате перспектива начала политического процесса и возвращения сирийского народа к мирной жизни отодвигается на неопределенное время", - заявил он.

Министр напомнил, что в Алеппо открыты восемь гуманитарных коридоров.

По заявлению командования Сирии, опубликованном в понедельник, только с 29 по 31 октября в результате обстрелов Алеппо погибли более 80 мирных жителей , около 300 получили ранения, большинство из них дети и женщины. Кроме того, командование сообщило о применении террористами снарядов, содержащих газообразный хлор, в квартале Эль-Хамдания.