С.Шойгу: початок політичного процесу в Сирії відсувається на невизначений термін
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що початок політичного процесу щодо Сирії відсувається на невизначений термін через дії "помірної опозиції" в Алеппо, передає УНН з посиланням на ТАСС.
За його словами, "кожен день в Алеппо бойовики розстрілюють десятки мирних жителів за спроби наблизитися до гуманітарних коридорів".
"Хіба це опозиція, з якою можна домовлятися? Для того щоб знищити терористів в Сирії, необхідно діяти спільно, а не вставляти палиці в колеса партнерам. Адже бойовики користуються цим в своїх інтересах", - зазначив міністр.
"У результаті перспектива початку політичного процесу і повернення сирійського народу до мирного життя відсувається на невизначений час", - заявив він.
Міністр нагадав, що в Алеппо відкриті вісім гуманітарних коридорів.
За заявою командування Сирії, опублікованому в понеділок, лише з 29 по 31 жовтня в результаті обстрілів Алеппо загинули понад 80 мирних жителів загинули, майже 300 отримали поранення, більшість з них діти і жінки. Крім того, командування повідомило про застосування терористами снарядів, що містять газоподібний хлор, в кварталі Ель-Хамданія.