С.Ребров: сейчас хорошее время для перехода А.Ярмоленко в зарубежный клуб
Киев • УНН
КИЕВ. 14 января. УНН. Тренер киевского "Динамо" Сергей Ребров на встрече с болельщиками рассказал о будущем лидера столичного клуба Андрея Ярмоленко, сообщает УНН со ссылкой на сайт "бело-синих".
"Как тренер, я никогда не откажусь от этого игрока (Андрея Ярмоленко – ред.). Андрей характеризует сейчас нашу команду. Но что может произойти дальше - конечно, мы все понимаем. Я много разговаривал с Андреем, сейчас хорошее время для него, чтобы перейти в хороший зарубежный клуб. Однако этот игрок заслужил пойти не бесплатно. И когда я ездил в Англию и в Ньон, многие тренеры интересовались, спрашивали о характере Андрея. Я всегда даю только положительные характеристики этому игроку, потому что я его прекрасно знаю. Но в этой ситуации решать только президенту и самому футболисту. При этом повторюсь: лично я от этого игрока не откажусь никогда", - заявил С.Ребров.
Напомним, что А.Ярмоленко остался самым дорогим игроком УПЛ – трансферная стоимость вингера сборной Украины составляет 19 млн евро.