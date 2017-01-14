С.Ребров: сейчас хорошее время для перехода А.Ярмоленко в зарубежный клуб

"Как тренер, я никогда не откажусь от этого игрока (Андрея Ярмоленко – ред.). Андрей характеризует сейчас нашу команду. Но что может произойти дальше - конечно, мы все понимаем. Я много разговаривал с Андреем, сейчас хорошее время для него, чтобы перейти в хороший зарубежный клуб. Однако этот игрок заслужил пойти не бесплатно. И когда я ездил в Англию и в Ньон, многие тренеры интересовались, спрашивали о характере Андрея. Я всегда даю только положительные характеристики этому игроку, потому что я его прекрасно знаю. Но в этой ситуации решать только президенту и самому футболисту. При этом повторюсь: лично я от этого игрока не откажусь никогда", - заявил С.Ребров.

Напомним, что А.Ярмоленко остался самым дорогим игроком УПЛ – трансферная стоимость вингера сборной Украины составляет 19 млн евро.