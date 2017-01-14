С.Ребров: зараз гарний час для переходу А.Ярмоленка в закордонний клуб

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КИЇВ. 14 січня. УНН. Тренер київського "Динамо" Сергій Ребров на зустрічі із уболівальниками розповів щодо майбутнього лідера столичного клубу Андрія Ярмоленка, інформує УНН з посиланням на сайт "біло-синіх".

"Як тренер, я ніколи не відмовлюся від цього гравця (Андрія Ярмоленка – ред.). Андрій характеризує зараз нашу команду. Але що може статися далі - звичайно, ми всі розуміємо. Я багато розмовляв з Андрієм, зараз гарний час для нього, аби перейти до хорошого закордонного клубу. Однак цей гравець заслужив піти не безкоштовно. І коли я їздив до Англії і в Ньон, багато тренерів цікавилися, запитували про характер Андрія. Я завжди даю тільки позитивні характеристики цьому гравцю, тому що я його прекрасно знаю. Але в цій ситуації вирішувати тільки президенту і самому футболістові. При цьому повторюся: особисто я від цього гравця не відмовлюся ніколи", - заявив С.Ребров.

Нагадаємо, що А.Ярмоленко залишився найдорожчим гравцем УПЛ – трансферна вартість вінгера збірної України становить 19 млн євро.

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