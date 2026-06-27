С начала суток россияне 57 раз атаковали позиции ВСУ, наиболее горячо - на Покровском направлении
Киев • УНН
российские войска совершили 57 атак на позиции Сил обороны Украины. Наиболее горячая ситуация на Покровском направлении, где произошло 19 штурмов.
С начала суток российские войска 57 раз атаковали позиции Сил обороны Украины. Наибольшую активность оккупанты проявляют на Покровском, Гуляйпольском и Славянском направлениях, сообщает УНН со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ.
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По данным военных, наиболее напряженной остается ситуация на Покровском направлении, где враг совершил 19 штурмовых действий, большинство из которых уже отбито. Также оккупанты активно атаковали на Гуляйпольском направлении (12 атак), Славянском (10) и Константиновском (8). На отдельных участках бои продолжаются.
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Кроме того, российская армия продолжает обстреливать приграничные районы Сумской и Черниговской областей, а также нанесла авиаудары по населенным пунктам Глухов и Лужки на Сумщине.
В Генштабе подчеркнули, что украинские военные продолжают сдерживать наступательные действия противника и наносят ему потери вдоль всей линии фронта.
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