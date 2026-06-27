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Россия распространяет новый фейк о "зверствах ВСУ" с использованием сгенерированных ИИ изображений - ЦПД

Киев • УНН

 • 406 просмотра

Российская пропаганда заявила о "зверствах ВСУ" в Курской области и Мариуполе, но предоставила сгенерированные ИИ фото без доказательств. ЦПД подчеркивает, что это попытка приписать Украине собственные военные преступления России.

Россия распространяет новый фейк о "зверствах ВСУ" с использованием сгенерированных ИИ изображений - ЦПД

Российская пропаганда начала новую информационную кампанию, направленную на дискредитацию украинских военных. На этот раз в РФ заявили о якобы подготовке "доклада" о "зверствах ВСУ", однако обнародованные материалы не содержат никаких подтвержденных доказательств, а часть изображений имеет признаки генерации с помощью искусственного интеллекта. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации, передает УНН.

Детали

По данным ЦПД, новоназначенный уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова заявила о подготовке так называемого "доклада", в котором содержатся обвинения в адрес украинских военных в якобы применении пыток с использованием "клейм с трезубцем", "кандалов" и "сверл" в Курской области и Мариуполе.

В Центре подчеркивают, что продемонстрированные российской стороной фотографии имеют признаки создания с помощью искусственного интеллекта. При этом никаких фактических доказательств, результатов независимых экспертиз, фото- или видеоподтверждений в подтверждение своих заявлений российская сторона не предоставила.

Также в ЦПД отмечают, что утверждения о якобы "клеймении мирных жителей", которое российская пропаганда пытается связать с украинскими военными, являются частью длительной кампании по навязыванию нарратива о "нацизме" в Украине для оправдания российской агрессии.

В Центре подчеркивают, что истории о вымышленной мариупольской пыточной "Библиотека" и другие подобные обвинения являются примером тактики "отзеркаливания", когда Россия пытается переложить на Украину ответственность за собственные военные преступления.

"Российские пропагандисты просто берут реальные, задокументированные ООН и международными следователями факты о десятках российских пыточных в Буче, Херсоне и других городах, и пытаются приписать собственные военные преступления Силам обороны Украины", – подчеркнули в Центре противодействия дезинформации.

В ЦПД добавили, что систематическое распространение подобных псевдоотчетов является частью информационной кампании Кремля, направленной на создание фальшивой "доказательной базы" и попытки избежать ответственности за военные преступления, совершенные российскими войсками.

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Андрей Тимощенков

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