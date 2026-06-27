Россия распространяет новый фейк о "зверствах ВСУ" с использованием сгенерированных ИИ изображений - ЦПД
Киев • УНН
Российская пропаганда заявила о "зверствах ВСУ" в Курской области и Мариуполе, но предоставила сгенерированные ИИ фото без доказательств. ЦПД подчеркивает, что это попытка приписать Украине собственные военные преступления России.
Российская пропаганда начала новую информационную кампанию, направленную на дискредитацию украинских военных. На этот раз в РФ заявили о якобы подготовке "доклада" о "зверствах ВСУ", однако обнародованные материалы не содержат никаких подтвержденных доказательств, а часть изображений имеет признаки генерации с помощью искусственного интеллекта. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации, передает УНН.
Детали
По данным ЦПД, новоназначенный уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова заявила о подготовке так называемого "доклада", в котором содержатся обвинения в адрес украинских военных в якобы применении пыток с использованием "клейм с трезубцем", "кандалов" и "сверл" в Курской области и Мариуполе.
В Центре подчеркивают, что продемонстрированные российской стороной фотографии имеют признаки создания с помощью искусственного интеллекта. При этом никаких фактических доказательств, результатов независимых экспертиз, фото- или видеоподтверждений в подтверждение своих заявлений российская сторона не предоставила.
Также в ЦПД отмечают, что утверждения о якобы "клеймении мирных жителей", которое российская пропаганда пытается связать с украинскими военными, являются частью длительной кампании по навязыванию нарратива о "нацизме" в Украине для оправдания российской агрессии.
В Центре подчеркивают, что истории о вымышленной мариупольской пыточной "Библиотека" и другие подобные обвинения являются примером тактики "отзеркаливания", когда Россия пытается переложить на Украину ответственность за собственные военные преступления.
"Российские пропагандисты просто берут реальные, задокументированные ООН и международными следователями факты о десятках российских пыточных в Буче, Херсоне и других городах, и пытаются приписать собственные военные преступления Силам обороны Украины", – подчеркнули в Центре противодействия дезинформации.
В ЦПД добавили, что систематическое распространение подобных псевдоотчетов является частью информационной кампании Кремля, направленной на создание фальшивой "доказательной базы" и попытки избежать ответственности за военные преступления, совершенные российскими войсками.
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