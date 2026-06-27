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Удаление российских сервисов из AppStore нанесло удар по мифу о "неработающих санкциях" - ЦПД

Киев • УНН

 • 2302 просмотра

Apple удалила ключевые сервисы российского холдинга VK из AppStore из-за санкций. В ЦПД заявили, что это продемонстрировало реальную цену российского "импортозамещения".

Удаление российских сервисов из AppStore нанесло удар по мифу о "неработающих санкциях" - ЦПД

Удаление ключевых сервисов российского холдинга VK из магазина AppStore нанесло серьезный удар по мифу о «неработающих санкциях» и продемонстрировало реальную цену российского «импортозамещения». Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации СНБО Украины (ЦПД), информирует УНН.

Детали

Отмечается, что официальное объяснение Apple относительно выполнения требований санкционного законодательства вызвало бурю эмоций как среди рядовых россиян, так и в властных кабинетах. Для кремля это стало очередным поводом для угроз и призывов отказаться от iOS.

Однако ситуация наглядно продемонстрировала: население, особенно молодежь, ценит американские гаджеты и привычный цифровой комфорт гораздо больше, чем риторику российских властей. Становится все более очевидным тот факт, что в борьбе с «враждебными» американскими технологиями путинский режим явно проигрывает

- указывают в ЦПД.

Там оценивают, что сейчас кремль стоит перед тяжелым выбором: либо «проглотить» это унижение и продемонстрировать собственную беспомощность, либо прибегнуть к «зеркальным» шагам против Apple, которые, вероятно, подорвут рейтинги власти и спровоцируют недовольство граждан не меньше, чем массовые отключения интернета или связи.

Напомним

Ранее в этом месяце госдума рф запретила авторизацию на сайтах через иностранные почты. За нарушение владельцев ресурсов будут штрафовать на сумму до 700 тысяч рублей.

Зеленский раскрыл причины блокировки соцсетей в россии20.04.26, 07:31 • 17326 просмотров

Вадим Хлюдзинский

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