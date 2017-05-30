С.Лавров: слова Э.Макрона о российских СМИ - инерция антироссийской кампании Б.Обамы
Киев • УНН
КИЕВ. 30 мая. УНН. Москва называет слова президента Франции Эммануэля Макрона о российских СМИ Sputnik и RT отражением инерции антироссийской кампании, которую развязала еще администрация Барака Обамы. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, передает УНН со ссылкой на РИА Новости.
"Я думаю, что здесь, в этих оценках, отразилась известная инерция антироссийской кампании, которую развязала еще администрация Обамы и которая захватила ряд других стран, в том числе в Европе. И с этой инерции наши западные партнеры никак не могут выбраться", - сказал он на пресс-конфеернции, подчеркнув, что "при этом фактов нет".
Напомним, вчера в Париже состоялась встреча президентов Франции и РФ Е.Макрона и Путина, в ходе пресс-конференции Е.Макрон обвинил российские СМИ Russia Today и Sputnik в распространении лживой пропаганды.
Как сообщал УНН, по словам Е.Макрона, Франция настаивает на скорейших переговора х в "нормандском формате.