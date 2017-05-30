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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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С.Лавров: слова Е.Макрона про російські ЗМІ - інерція антиросійської кампанії Б.Обами

Київ • УНН

 • 11352 перегляди

КИЇВ. 30 травня. УНН. Москва називає слова президента Франції Еммануеля Макрона про російські ЗМІ Sputnik і RT відображенням інерції антиросійської кампанії, яку розв'язала ще адміністрація Барака Обами. Про це заявив голова МЗС РФ Сергій Лавров, передає УНН з посиланням на РИА Новости.

С.Лавров: слова Е.Макрона про російські ЗМІ - інерція антиросійської кампанії Б.Обами

"Я думаю, що тут, в цих оцінках, відобразилась відома інерція антиросійської кампанії, яку розв'язала ще адміністрація Обами і яка захопила ряд інших країн, в тому числі в Європі. І з цієї інерції наші західні партнери ніяк не можуть вибратися", - сказав він на прес-конфеернціі, підкресливши, що "при цьому фактів немає".

Нагадаємо, вчора в Парижі відбулася зустріч президентів Франції та РФ Е.Макрона та В.Путіна, в ході прес-конференції Е.Макрон звинуватив російські ЗМІ Russia Today і Sputnik у розповсюдженні брехливої пропаганди.

Як повідомляв УНН, за словами Е.Макрона, Франція наполягає на якнайшвидших переговорах в "нормандському форматі.

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