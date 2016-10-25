С.Лавров обсудил с Ф.Штайнмаером ситуацию в Алеппо

Как сообщили в пресс-службе, министры обменялись мнениями о ходе урегулирования сирийского кризиса, а также уделили внимание гуманитарной обстановке в Алеппо.

"С российской стороны была отмечена неприемлемость действий террористов ... по блокированию гуманитарных поставок в Восточный Алеппо и препятствование медицинской эвакуации оттуда. Отмечено, что представители гуманитарных агентств ООН должны более решительно добиваться устранения этих препятствий, включая соответствующую работу со странами, которые имеют влияние на боевиков ", - говорится в сообщении.

С.Лавров вновь подчеркнул необходимость выполнения США своих обязательств по отделению отрядов "умеренной" оппозиции от террористических группировок, действующих в восточной части города.