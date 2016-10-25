С.Лавров обговорив із Ф.Штайнмаєром ситуацію в Алеппо
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Глава МЗС Росії Сергій Лавров поговорив по телефону з главою МЗС Німеччини Франком Вальтером Штайнмаєром події в Сирії, передає УНН із посиланням на прес-службу МЗС РФ.
Як повідомили у прес-службі, міністри обмінялися думками про хід врегулювання сирійської кризи, а також приділили увагу гуманітарній обстановці в Алеппо.
“З російського боку була відзначена неприйнятність дій терористів... з блокування гуманітарних поставок в Східний Алеппо і перешкоджання медичної евакуації звідти. Наголошено, що представники гуманітарних агентств ООН повинні більш рішуче домагатися усунення цих перешкод, включаючи відповідну роботу з країнами, що мають вплив на бойовиків”, — йдеться в повідомленні.
С.Лавров знову наголосив на необхідності виконання США своїх зобов’язань щодо відділення загонів “помірної” опозиції від терористичних угруповань, що діють в східній частині міста.