С 22-го октября температура станет комфортнее: в Укргидрометцентре рассказали, когда ждать потепления

Укргидрометцентр прогнозирует потепление в Украине с 22 октября. Ожидается повышение ночной температуры до +2...+8°C, а дневная температура будет достигать 11-16°C. Об этом рассказала пресс-секретарь Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха во время брифинга, передает УНН.

С III декады октября у нас может быть повышение температуры, примерно с 22-го октября будет изменение конфигураций барических образований в Украине и будет изменение воздушных масс. Это изменение будет не сильным, но заморозков не будет, а если и будут то локально - рассказала Птуха.

По ее словам, ночная температура будет держаться отметки +2 градуса по Цельсию и до + 8 градусов.

«Уже дневная температура будет более комфортной и это потепление с 22 октября будет от 11 до 16 градусов по Цельсию в дневной период. По оценкам наших экспертов, до середины III декады продержится такая температура, по крайней мере до 30 октября будет погода без осадков», - добавила она.

Напомним

В течение ближайших двух ночей Украину ожидают интенсивные заморозки из-за влияния антициклона с северных широт.