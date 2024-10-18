З 22-го жовтня температура стане комфортнішою: в Укргідрометцентрі розповіли, коли чекати на потепління
Київ • УНН
З 22 жовтня в Україні прогнозується підвищення температури. Нічна температура становитиме +2...+8°C, денна - 11-16°C, погода без опадів очікується до 30 жовтня.
Укргідрометцентр прогнозує потепління в Україні з 22 жовтня. Очікується підвищення нічної температури до +2…+8°C, а денна температура сягатиме 11-16°C. Про це розповіла речниця Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха під час брифінгу, передає УНН.
З ІІІ декади жовтня в нас може бути підвищення температури, приблизно з 22-го жовтня буде зміна конфігурацій баричних утворень в Україні і буде зміна повітряних мас. Ця зміна буде не сильною, але заморозків не буде, а якщо і будуть то локально
За її словами, нічна температура буде триматись позначки +2 градуси за Цельсієм і до + 8 градусів.
"Вже денна температура буде більш комфортною і це потепління з 22 жовтня буде від 11 до 16 градусів за Цельсієм в денний період. За оцінками наших експертів, до середини ІІІ декади протримається така температура, принаймні до 30 жовтня буде погода без опадів", - додала вона.
Нагадаємо
Протягом найближчих двох ночей Україну очікують інтенсивні заморозки через вплив антициклону з північних широт.