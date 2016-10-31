Спасатели нашли тело пропавшего квадроциклиста на Закарпатье

Так, 30 октября спасателям сообщили об исчезновении жителя с.Кушница 1967 года, который пошел кататься на квадроцикле и не вернулся.

Для поисковых работ были привлечены горное поисково-спасательное отделение г.Иршава, помогали лесники и местные жители.

Причину смерти и подробные обстоятельства дела установят правоохранители.