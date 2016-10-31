Рятувальники знайшли тіло зниклого квадроцикліста на Закарпатті
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. В районі полонини Кук рятувальники знайшли тіло чоловіка, який пішов кататися на квадроциклі і зник. Про це УНН повідомили у прес-службі ДСНС України у Закарпатській області.
Так, 30 жовтня рятувальникам повідомили про зникнення жителя с.Кушниця 1967 року народження, який пішов кататись на квадроциклі і не повернувся.
Для пошукових робіт було залучено гірське пошуково-рятувальне відділення м. Іршава, допомагали лісники та місцеві жителі.
Причину смерті та детальні обставини справи встановлять правоохоронці.