Движение транспорта на части Кольцевой дороги столицы ограничат до конца апреля
Киев • УНН
КИЕВ. 14 апреля. УНН. С 18 апреля и до конца месяца из-за ремонта дорожного покрытия на Кольцевой дороге в Киеве от ул. Соборной до поворота на г. Вишневое движение транспорта будет ограничено до 4-х полос. Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации.
"С 18 по 30 апреля в связи с выполнением работ по капитальному ремонту дорожного покрытия на Кольцевой дороге на участке от ул. Соборной до поворота на г. Вишневое будет ограничено движение транспорта до 4-х полос", - говорится в сообщении.
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