Движение транспорта на части Кольцевой дороги столицы ограничат до конца апреля

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 66620 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 108414 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 166272 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 121988 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 119892 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 114270 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 105398 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107317 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103773 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 157366 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Движение транспорта на части Кольцевой дороги столицы ограничат до конца апреля

Движение транспорта на части Кольцевой дороги столицы ограничат до конца апреля

Киев  •  УНН

 • 15107 просмотра

КИЕВ. 14 апреля. УНН. С 18 апреля и до конца месяца из-за ремонта дорожного покрытия на Кольцевой дороге в Киеве от ул. Соборной до поворота на г. Вишневое движение транспорта будет ограничено до 4-х полос. Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации.

"С 18 по 30 апреля в связи с выполнением работ по капитальному ремонту дорожного покрытия на Кольцевой дороге на участке от ул. Соборной до поворота на г. Вишневое будет ограничено движение транспорта до 4-х полос", - говорится в сообщении.

Коммунальная корпорация "Киевавтодор" просит водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с выполнением ремонтных работ.

Как сообщал УНН 14 апреля, пробки в Киеве достигли семи баллов.

Маршруты движения четырех автобусов в столице изменятся в субботу 15 апреля.

Движение транспорта в Киеве на ул. Мира будет частично ограничено.

На Пасху в центре Киева перекроют дороги.

Украинские Национальные Новости

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Киев

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