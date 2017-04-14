Движение транспорта на части Кольцевой дороги столицы ограничат до конца апреля

"С 18 по 30 апреля в связи с выполнением работ по капитальному ремонту дорожного покрытия на Кольцевой дороге на участке от ул. Соборной до поворота на г. Вишневое будет ограничено движение транспорта до 4-х полос", - говорится в сообщении.

Коммунальная корпорация "Киевавтодор" просит водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с выполнением ремонтных работ.

Как сообщал УНН 14 апреля, пробки в Киеве достигли семи баллов.

Маршруты движения четырех автобусов в столице изменятся в субботу 15 апреля.

Движение транспорта в Киеве на ул. Мира будет частично ограничено.

На Пасху в центре Киева перекроют дороги.