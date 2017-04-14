Рух транспорту на частині Кільцевої дороги столиці обмежать до кінця квітня

"З 18 до 30 квітня у зв’язку з виконанням робіт із капітального ремонту дорожнього покриття на Кільцевій дорозі на ділянці від вул. Соборної до повороту на м. Вишневе буде обмежено рух транспорту до 4-ьох смуг руху", - йдеться у повідомленні.

Комунальна корпорація "Київавтодор" просить водіїв із розумінням поставитися до тимчасових незручностей, пов’язаних із виконанням ремонтних робіт.

Як повідомляв УНН 14 квітня, затори у Києві сягнули семи балів.

Маршрути руху чотирьох автобусів у столиці зміняться у суботу 15 квітня.

Рух транспорту в Києві на просп. Миру буде частково обмежено.

На Великдень в центрі Києва перекриють дороги.