Рух транспорту на частині Кільцевої дороги столиці обмежать до кінця квітня
Київ • УНН
КИЇВ. 14 квітня. УНН. З 18-го квітня й до кінця місяця через ремонт дорожнього покриття на Кільцевій дорозі у Києві від вул. Соборної до повороту на м. Вишневе рух транспорту буде обмежено до 4-ьох смуг. Про це передає УНН з посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації.
"З 18 до 30 квітня у зв’язку з виконанням робіт із капітального ремонту дорожнього покриття на Кільцевій дорозі на ділянці від вул. Соборної до повороту на м. Вишневе буде обмежено рух транспорту до 4-ьох смуг руху", - йдеться у повідомленні.
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