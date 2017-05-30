Движение транспорта по ул. Красноткацкой в Киеве частично ограничат с 30 мая по 1 июня
Киев • УНН
КИЕВ. 30 мая. УНН. Из-за ремонта асфальтобетонного покрытия на ул. Красноткацкой, с 30 мая по 1 июня, на участке от просп. Юрия Гагарина до ул. Минина, будет частично ограничено движение транспорта. Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации.
"С 30 мая по 1 июня в связи с ремонтом асфальтобетонного покрытия на ул. Красноткацкой, на участке от просп. Юрия Гагарина до ул. Минина, будет частично ограничено движение транспорта", - говорится в сообщении.
Коммунальная корпорация "Киевавтодор" призывает водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам и по возможности выбирать другие маршруты движения.
Как сообщал УНН 30 мая, на Отрадном проспекте в Киеве 31 мая будет частично ограничено движение транспорта.
Также движение транспорта на Лыбидской площади в Киеве частично ограничат 30 мая.