Рух транспорту на вул. Червоноткацькій у Києві частково обмежать з 30 травня по 1 червня
Київ • УНН
КИЇВ. 30 травня. УНН. Через ремонт асфальтобетонного покриття на вул. Червоноткацькій, із 30 травня до 1 червня, на ділянці від просп. Юрія Гагаріна до вул. Мініна, буде частково обмежено рух транспорту. Про це передає УНН з посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації.
"Із 30 травня до 1 червня у зв’язку з ремонтом асфальтобетонного покриття на вул. Червоноткацькій, на ділянці від просп. Юрія Гагаріна до вул. Мініна, буде частково обмежено рух транспорту", - йдеться у повідомленні.
Комунальна корпорація “Київавтодор” закликає водіїв із розумінням поставитися до тимчасових незручностей і, за можливості, обирати інші маршрути руху.
Як повідомляв УНН 30 травня, на Відрадному проспекті у Києві 31 травня буде частково обмежено рух транспорту.
Також рух транспорту на Либідській площі у Києві частково обмежать 30 травня.