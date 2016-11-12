Разведение сил в Станице Луганской пока невозможно - Минобороны
Киев • УНН
КИЕВ. 12 ноября. УНН. Учитывая то, что боевики постоянно обстреливают район Станицы Луганской, разведение сил и средств, как это было предусмотрено рамочным соглашением, в этом районе пока невозможно. Об этом на брифинге заявил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко, передает корреспондент УНН.
"Враждебные обстрелы произошли в Станице Луганской, на ее окраинах, а также в Старом Айдаре. Учитывая агрессивные действия оккупантов, разведение сил и средств в Станице Луганской пока невозможно", - сказал он.
Как сообщал УНН, по данным представителя Минобороны по АТО Андрея Лысенко 8 ноября, боевики обстреливали Станицу Луганскую около четырех часов с перерывом.