Розведення сил у Станиці Луганській наразі неможливе - Міноборони
Київ • УНН
КИЇВ. 12 листопада. УНН. З огляду на те, що бойовики постійно обстрілюють район Станиці Луганської, розведення сил та засобів, як це було передбачено рамковою угодою, у цьому районі поки неможливе. Про це на брифінгу заявив речник Міністерства оборони України з питань АТО Андрій Лисенко, передає кореспондент УНН.
"Ворожі обстріли відбулися в Станиці Луганській, на її околицях, а також в Старому Айдарі. З огляду на агресивні дії окупантів, розведення сил і засобів у Станиці Луганській наразі є неможливим", - сказав він.
Як повідомляв УНН, за даними речника Міноборони з питань АТО Андрія Лисенка 8 листопада, бойовики обстрілювали Станицю Луганську близько чотирьох годин з перервою.