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15 марта, 19:03 • 110559 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 153417 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 129472 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

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"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 108242 просмотра

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15 марта, 11:23 • 103239 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

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Расшифровка данных со сбитого "Орлан-10" свидетельствует о причастности РФ к конфликту на Донбассе - штаб

Киев • УНН

 • 13366 просмотра

КИЕВ. 11 ноября. УНН. В пресс-центре штаба АТО сообщили об обнаружении новых доказательств, подтверждающих участие Российской Федерации в конфликте на Донбассе, передает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.

"Хочу отметить, что после расшифровки данных с летательного аппарата вооруженных сил Российской Федерации" Орлан-10 ", который недавно был обезврежен нашими военными, стало известно о безоговорочном участии Российской Федерации в конфликте на Донбассе", - сообщили в штабе.

Также, в пресс-центре штаба АТО сообщили о том, что обстрелы позиций сил АТО с помощью беспилотника осуществлялись в Широкино, Водяном и Талаковке.

"С помощью беспилотника с бортовым номером 10332 осуществлялись прицельные обстрелы позиций подразделений сил Антитеррористической операции со стороны НВФ в районах населенных пунктов Широкино, Водяное, Талаковка", - добавили в пресс-центре.

Ранее в пресс-центре сообщили, что с полуночи и до 18 часов 11 ноября незаконные вооруженные формирования 12 раз обстреляли позиции украинских военных.

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