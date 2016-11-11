Расшифровка данных со сбитого "Орлан-10" свидетельствует о причастности РФ к конфликту на Донбассе - штаб
Киев • УНН
КИЕВ. 11 ноября. УНН. В пресс-центре штаба АТО сообщили об обнаружении новых доказательств, подтверждающих участие Российской Федерации в конфликте на Донбассе, передает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.
"Хочу отметить, что после расшифровки данных с летательного аппарата вооруженных сил Российской Федерации" Орлан-10 ", который недавно был обезврежен нашими военными, стало известно о безоговорочном участии Российской Федерации в конфликте на Донбассе", - сообщили в штабе.
Также, в пресс-центре штаба АТО сообщили о том, что обстрелы позиций сил АТО с помощью беспилотника осуществлялись в Широкино, Водяном и Талаковке.
"С помощью беспилотника с бортовым номером 10332 осуществлялись прицельные обстрелы позиций подразделений сил Антитеррористической операции со стороны НВФ в районах населенных пунктов Широкино, Водяное, Талаковка", - добавили в пресс-центре.
Ранее в пресс-центре сообщили, что с полуночи и до 18 часов 11 ноября незаконные вооруженные формирования 12 раз обстреляли позиции украинских военных.