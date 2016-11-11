Розшифровка даних із збитого "Орлан-10" свідчить про причетність РФ до конфлікту на Донбасі - штаб
Київ • УНН
КИЇВ. 11 листопада. УНН. У прес-центрі штабу АТО повідомили про виявлення нових доказів, що підтверджують участь Російської Федерації у конфлікті на Донбасі, передає УНН з посиланням на прес-центр штабу АТО.
“Хочу зазначити, що після розшифровки даних з літального апарату збройних сил Російської Федерації "Орлан-10", що нещодавно був знешкоджений нашими військовими, стало відомо про беззаперечну участь Російської Федерації у конфлікті на Донбасі”, — повідомили у штабі.
Також, у прес-центрі штабу АТО повідомили про те, що обстріли позицій сил АТО за допомогою безпілотника здійснювалися у Широкиному, Водяному і Талаківці.
“За допомогою безпілотника з бортовим номером 10332 здійснювались прицільні обстріли позицій підрозділів сил Антитерористичної операції з боку НЗФ у районах населених пунктів Широкине, Водяне, Талаківка”, — додали у прес-центрі.
Раніше у прес-центрі повідомили, що з опівночі і до 18 години 11 листопада незаконні збройні формування 12 разів обстріля позиції українських військових.