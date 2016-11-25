Хищение более чем 1 млн грн госсредств разоблачили в Хмельницкой области
Киев • УНН
КИЕВ. 25 ноября. УНН. Преступную схему при закупке оборудования для государственного предприятия разоблачили в Хмельницкой области. Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры Хмельницкой области.
Установлено, что служебные лица одного из отделов предприятия в сфере энергообеспечения подготовили ложный маркетинговый отчет о стоимости аппаратуры высокочастотной связи на рынке Украины.
На основании такого отчета государственное предприятие закупило у одного из коммерческих субъектов г. Киева указанное оборудование по цене 1,8 млн грн. Продавец аппаратуры приобрел ее у предприятия-посредника за 1,7 млн грн, которое, закупило его у производителя по цене 674 тыс. грн.
Таким образом, в указанной преступной схеме на закупку оборудования для государственного предприятия задействованы два коммерческих субъекта-посредника и завышена сумма закупки товарно-материальных ценностей на 1,1 млн грн.
По указанному факту внесены сведения в ЕРДР по ч.2 ст.364 (злоупотребление властью или служебным положением) УК Украины.
Проведен ряд санкционированных обысков по месту регистрации субъектов хозяйствования. Во время следственных действий изъяты финансово-хозяйственные документы, которые имеют доказательственное значение.
Досудебное расследование продолжается.