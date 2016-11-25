Розкрадання більш ніж 1 млн грн держкоштів викрили на Хмельниччині
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. Злочинну схему під час закупівлі обладнання для державного підприємства викрили на Хмельниччині. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Хмельницької області.
Встановлено, що службові особи одного з відділів підприємства у сфері енергозабезпечення підготували неправдивий маркетинговий звіт щодо вартості апаратури високочастотного зв’язку на ринку України.
На підставі такого звіту державне підприємство закупило в одного з комерційних суб’єктів м. Києва зазначене обладнання по ціні 1,8 млн грн. Продавець апаратури придбав її у підприємства-посередника за 1,7 млн грн, яке, закупило її у виробника за ціною 674 тис. грн.
Таким чином, у вказаній злочинній схемі на закупівлю обладнання для державного підприємства задіяні два комерційних суб’єкти-посередники та завищено суму закупівлі товарно-матеріальних цінностей на 1,1 млн грн.
За вказаним фактом внесено відомості до ЄРДР за ч.2 ст.364 (зловживання владою або службовим становищем) КК України.
Наразі проведено низку санкціонованих обшуків за місцем реєстрації суб’єктів господарювання. Під час слідчих дій вилучено фінансово-господарські документи, які мають доказове значення.
Досудове розслідування триває.