Обвиняемый в бегстве заместитель городского головы Ужгорода вышел на связь через соцсеть
Киев • УНН
УЖГОРОД-КИЕВ. 26 января. УНН. Заместитель городского головы Ужгорода, которого прокуратура подозревает во взяточничестве и побеге, прокомментировал ситуацию в соцсети. Соответствующее сообщение чиновник разместил сегодня, 26 января, на своей странице в Facebook, передает УНН.
"... Слышу, что в Ужгороде кипят страсти. Публично сообщаю, что расскажу всем желающим из правоохранительных органов, - никаких денег не брал. Никаких сенсаций... В Киеве на нечищеном тротуаре (и там такие есть!) упал телефон - некоторое время связь затруднена из-за этого. Без сенсаций", - отметил И.Цап.
Напомним, как сообщал УНН, Ю.Луценко рекомендовал заместителю городского головы Ужгорода прийти в прокуратуру с повинной. Сотрудники прокуратуры Закарпатской области и спецподразделения "К" Управления Службы безопасности Украины в Закарпатской области проводят обыски в помещении Ужгородского городского совета и в жилых помещениях отдельных должностных лиц мэрии.