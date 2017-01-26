Звинувачений у втечі заступник міського голови Ужгорода вийшов на зв'язок через соцмережу

"...Чую, що в Ужгороді вирують пристрасті. Публічно повідомляю те, що розкажу всім бажаючим з правоохоронних органів, - ніяких грошей не брав. Жодних сенсацій... В Києві на нечищеному тротуарі ( і там такі є!) впав телефон - деякий час зв'язок ускладнений через це. Без сенсацій", - зазначив І.Цап.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, Ю. Луценко рекомендував заступнику міського голови Ужгорода прийти у прокуратуру з повинною. Співробітники прокуратури Закарпатської області та спецпідрозділу “К” Управління Служби безпеки України у Закарпатській області проводять обшуки у приміщенні Ужгородської міської ради та у житлових приміщеннях окремих посадовців мерії.