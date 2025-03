Разбитую гитару Курта Кобейна продали почти за 600 000 долларов

Детали

Разбитая черная Fender Stratocaster была снова собрана, но на ней больше нельзя играть, сообщил AFP Коди Фредерик из Julien's Auctions.

Гитара была подписана всеми тремя участниками гранж-группы из Сиэтла, когда они обрели мировую известность.

Аукционный дом заявил, что ожидал, что инструмент будет продан за 60 000 долларов. Вместо этого он был продан за 595 000 долларов, говорится в заявлении Julien's Auctions, назвав сумму "впечатляющей".

"Курт Кобейн, когда он был на сцене, когда играл, он был машиной. Этот человек был злой, и вы могли чувствовать это на сцене. И вы чувствовали это по тому, как он обращался со своими инструментами", - заявил Фредерик.

Среди хитов Nirvana, многие из которых были написаны Кобейном, были Come As You Are, Lithium и прорывной в 1991 году Smells Like Teen Spirit - трек, ставший гимном для поколения подростков.

Кобейн боролся с зависимостью от психоактивных веществ и депрессией, и у него были бурные отношения со своей женой Кортни Лав.

Исполнитель покончил с собой в апреле 1994 года.