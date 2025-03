Розбиту гітару Курта Кобейна продали майже за 600 000 доларів

Деталі

Розбита чорна Fender Stratocaster була знову зібрана, але на ній більше не можна грати, повідомив AFP Коді Фредерік із Julien's Auctions.

Гітара була підписана усіма трьома учасниками гранж-групи із Сіетлу, коли вони здобули світову популярність.

Аукціонний будинок заявив, що очікував, що інструмент буде продано за 60 000 доларів. Натомість він був проданий за 595 000 доларів, йдеться у заяві Julien's Auctions, назвавши суму "вражаючою".

"Курт Кобейн, коли він був на сцені, коли грав, він був машиною. Ця людина була зла, і ви могли відчувати це на сцені. І ви відчували це по тому, як він поводився зі своїми інструментами", - заявив Фредерік.

Серед хітів Nirvana, багато з яких були написані Кобейном, були Come As You Are, Lithium і проривний в 1991 році Smells Like Teen Spirit - трек, що став гімном для покоління підлітків.

Кобейн боровся із залежністю від психоактивних речовин та депресією, і у нього були бурхливі стосунки зі своєю дружиною Кортні Лав.

Виконавець наклав на себе руки у квітні 1994 року.