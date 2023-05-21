Розбиту гітару Курта Кобейна продали майже за 600 000 доларів
Київ • УНН
КИЇВ. 21 травня. УНН. Гітара, розбита на сцені фронтменом Nirvana Куртом Кобейном, була продана майже за 600 000 доларів, що у кілька разів перевищує початкову оцінку, повідомив аукціонний будинок, інформує УНН.
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Розбита чорна Fender Stratocaster була знову зібрана, але на ній більше не можна грати, повідомив AFP Коді Фредерік із Julien's Auctions.
Гітара була підписана усіма трьома учасниками гранж-групи із Сіетлу, коли вони здобули світову популярність.
Аукціонний будинок заявив, що очікував, що інструмент буде продано за 60 000 доларів. Натомість він був проданий за 595 000 доларів, йдеться у заяві Julien's Auctions, назвавши суму "вражаючою".
"Курт Кобейн, коли він був на сцені, коли грав, він був машиною. Ця людина була зла, і ви могли відчувати це на сцені. І ви відчували це по тому, як він поводився зі своїми інструментами", - заявив Фредерік.
Додамо
Серед хітів Nirvana, багато з яких були написані Кобейном, були Come As You Are, Lithium і проривний в 1991 році Smells Like Teen Spirit - трек, що став гімном для покоління підлітків.
Кобейн боровся із залежністю від психоактивних речовин та депресією, і у нього були бурхливі стосунки зі своєю дружиною Кортні Лав.
Виконавець наклав на себе руки у квітні 1994 року.