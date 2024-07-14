Оккупанты запретили въезд в 15-километровую зону вблизи Днепра на временно оккупированных территориях Херсонщины. Указ за подписью местного губернатора Владимира Салдо предусматривает, что с 1 августа такой запрет будет действовать в Каховском районе, а с 1 сентября вдоль всего левобережья Херсонщины. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает УНН.

россияне запретили въезд местным в 15 километровую зону берега Днепра на временно оккупированных территориях Херсонщины. Соответствующий приказ опубликовали от имени владимира Сальдо, который выполняет роль местного губернатора. Приказ вступает в действие с 1 августа в Каховском районе, а с 1 сентября вдоль всего левобережья Херсонщины, - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что въезд разрешен только в случае спецразрешения оккупантов.

"Ранее враг провел депортацию местных жителей в большинстве населенных пунктов в определенной зоне", - добавляют в ЦНС.

Напомним

россия активизировала репрессивные меры на временно оккупированных украинских территориях, назначив двенадцать новых судей в фейковые суды, десять из которых прибыли из рф, а двое - коллаборационисты.