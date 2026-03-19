россияне вывозят украинскую соль из оккупированного Геническа в рф под видом "инвестиций" - ЦНС
Киев • УНН
Россия планирует ежегодно вывозить 14 тысяч тонн соли через компанию Сольпром. Владимир Сальдо уже выделил 40 гектаров земли для разграбления недр ТОТ.
Российские оккупанты пытаются представить активизацию добычи соли во временно оккупированном Геническе как "инвестицию" и возобновление хозяйственной деятельности. На самом же деле речь идет о системном вывозе украинских ресурсов в Россию. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, пишет УНН.
Детали
Под видом экономической деятельности россияне запускают на ВОТ схему фактического разграбления недр.
По информации ЦНС, речь идет как минимум о 14 тысячах тонн соли в год, которые планируют вывозить в Россию. "Добытый ресурс не работает на развитие региона – его централизованно транспортируют за пределы ВОТ Украины без какой-либо пользы для местного населения", – отмечают в сопротивлении.
К реализации этой схемы россияне привлекли компанию "Сольпром", которая еще недавно находилась в состоянии банкротства и не вела полноценной деятельности. Несмотря на это, именно ее используют как формальный инструмент для легализации процесса добычи и вывоза ресурса.
Также известно, что так называемый "глава" оккупационной администрации Владимир Сальдо выделил этой компании 40 гектаров земли для расширения деятельности, что свидетельствует о целенаправленном масштабировании добычи.
Оккупационные власти создают иллюзию "работы" и контроля, однако по сути это прямое присвоение украинских ресурсов. Геническ превращают в сырьевую базу, из которой беспрепятственно выкачивают ресурсы в интересах России
