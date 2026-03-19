россияне вывозят украинскую соль из оккупированного Геническа в рф под видом "инвестиций" - ЦНС

Российские оккупанты пытаются представить активизацию добычи соли во временно оккупированном Геническе как "инвестицию" и возобновление хозяйственной деятельности. На самом же деле речь идет о системном вывозе украинских ресурсов в Россию. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, пишет УНН.

Детали

Под видом экономической деятельности россияне запускают на ВОТ схему фактического разграбления недр.

По информации ЦНС, речь идет как минимум о 14 тысячах тонн соли в год, которые планируют вывозить в Россию. "Добытый ресурс не работает на развитие региона – его централизованно транспортируют за пределы ВОТ Украины без какой-либо пользы для местного населения", – отмечают в сопротивлении.

К реализации этой схемы россияне привлекли компанию "Сольпром", которая еще недавно находилась в состоянии банкротства и не вела полноценной деятельности. Несмотря на это, именно ее используют как формальный инструмент для легализации процесса добычи и вывоза ресурса.

Также известно, что так называемый "глава" оккупационной администрации Владимир Сальдо выделил этой компании 40 гектаров земли для расширения деятельности, что свидетельствует о целенаправленном масштабировании добычи.

Оккупационные власти создают иллюзию "работы" и контроля, однако по сути это прямое присвоение украинских ресурсов. Геническ превращают в сырьевую базу, из которой беспрепятственно выкачивают ресурсы в интересах России - отмечают в ЦНС.

