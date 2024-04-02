россияне убили 79-летнего жителя Токаревки на Херсонщине

В поселке Токаревка Херсонской области из-за вражеского обстрела погиб 79-летний мужчина. Сегодня правоохранители нашли его тело. Время и обстоятельства смерти мужчины выясняются. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Херсонскую ОВА.

Из-за вражеского обстрела ранения, несовместимые с жизнью, получил 79-летний мужчина. Тело погибшего сегодня обнаружили правоохранители - говорится в сообщении ОВА.

Также в ОВА отметили, что время и обстоятельства смерти мужчины выясняются.

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Российские войска ночью обстреляли жилой район в Херсоне, повредив многоквартирный дом, но никто не пострадал.