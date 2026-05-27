россияне обстреляли площадку в Херсоне - ранены женщина и двое маленьких детей
Киев • УНН
Оккупанты ударили из РСЗО по детской площадке в Корабельном районе Херсона. Ранения получили 36-летняя женщина и ее дочери в возрасте 3 и 6 лет.
Из-за российского обстрела Херсона 27 мая пострадали 36-летняя женщина, а также ее дочери 3 и 6 лет. Сейчас они находятся под наблюдением медиков, сообщает УНН со ссылкой на начальника Херсонской ОВА Александра Прокудина и начальника Херсонской ГВА Ярослава Шанько.
Детали
По данным местных властей, примерно в 17:30 российские войска атаковали из РСЗО Корабельный район города. Под удар попала детская площадка, где отдыхали родители с детьми.
В результате удара пострадали 36-летняя мама с двумя дочерьми 6 и 3 лет. Они получили минно-взрывные травмы и множественные осколочные ранения. Сейчас все трое пострадавших под наблюдением медиков.
Напомним
В Днепровском районе Херсона российские военные утром 27 мая атаковали гражданский автомобиль с помощью беспилотника. В результате удара тяжело пострадал 65-летний мужчина.