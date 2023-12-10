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Россияне обстреляли четыре населенных пункта на Сумщине, зафиксировано 14 взрывов

Киев  •  УНН

10 декабрь 2023, 06:48  •  21970 просмотра

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Российские войска обстреляли четыре населенных пункта в Сумской области, применив различные боеприпасы, в результате чего за ночь произошло 14 взрывов, сообщает Сумская областная военная администрация.

Ночью россияне совершили 5 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 14 взрывов. Об этом сообщили в Сумской ОГА, передает УНН.

Детали

Обстрелам подверглись Краснопольская, Зноб-Новгородская, Середино-Будская, Дружбовская громады:

  • Краснопольская громада: осуществлен сброс ВОГа с БпЛА (3 взрывы).
  • Середино-Будская громада: враг бил из минометов (2 взрыва).
  • Зноб-Новгородская громада: 2 мины сбросили россияне на территорию общины.
  • Дружбовская громада: зафиксирован вражеский обстрел из РСЗО (7 взрывов).

Добавим

В течение дня 9 декабря российские военные совершили 20 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Было зафиксировано 135 взрывов. 

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Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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