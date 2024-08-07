россияне ночью ударили по Херсону: женщина пострадала от попадания в многоэтажку

Ночью российские войска обстреляли жилой квартал Херсона. В результате попадания снаряда в многоэтажку 74-летняя женщина получила травмы и была доставлена в больницу, сообщили в Херсонской ОГА в среду, пишет УНН.

Этой ночью российские войска ударили по Херсону. Под огнем оказался жилой квартал города. Из-за попадания вражеского снаряда в многоэтажку, пострадала 74-летняя женщина - сообщили в ОВА в Telegram.

Указано, что она получила взрывную травму, контузию, ушиб виска. "Скорая" доставила женщину в больницу в среднем состоянии тяжести.

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