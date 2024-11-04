россия создала "департамент европейских проблем" для работы с ЕС
Киев • УНН
МИД рф изменило название департамента общеевропейского сотрудничества на «департамент европейских проблем».
В россии создан новый правительственный департамент для работы с ЕС и НАТО: Департамент европейских проблем, пишет УНН со ссылкой на Politico.
Детали
По данным российских СМИ, это подразделение уже существовало в министерстве иностранных дел россии, но ранее называлось Департаментом общеевропейского сотрудничества, прежде чем на прошлой неделе его переименовали в, как отмечает издание, "гораздо более пикантный" Департамент европейских проблем.
мария захарова, спикер мид рф, заявила местным СМИ, что изменение названия отражает "изменения геополитических реалий", включая "очевидную деградацию многосторонних структур сотрудничества в Европе".
Дополнение
Отношения россии с Европой, отмечает Politico, находятся в глубокой заморозке с момента полномасштабного вторжения москвы в Украину в начале 2022 года. ЕС ввел масштабные санкции против кремля, арестовав российские активы и пообещав поддержку Украине.
В марте 2022 года москва объявила о выходе из Совета Европы, а в июле этого года приостановила свое участие в Парламентской ассамблее Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).