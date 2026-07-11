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Россия нанесла авиаудары по Запорожью, есть четверо раненых и разрушения

Киев • УНН

 • 746 просмотра

Российские авиаудары по Запорожью привели к ранению четырех человек и разрушению жилого дома. Психологи ГСЧС оказали помощь 16 лицам, среди которых трое детей.

Россия нанесла авиаудары по Запорожью, есть четверо раненых и разрушения

В Запорожье в результате российских авиаударов ранения получили четыре человека, также разрушен жилой дом и хозяйственная постройка. Об этом сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, пишет УНН.

Детали

По данным спасателей, взрывная волна и обломки повредили расположенные рядом частные домовладения, а также транспортные средства.

Психологи ГСЧС оказали помощь 16 людям, среди которых трое детей. В то же время информация о количестве пострадавших уточняется.

Спасатели оперативно ликвидировали пожар, возникший в результате вражеской атаки.

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Степан Гафтко

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