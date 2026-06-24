россия готовится импортировать бензин из Индии из-за дефицита топлива - Центр страткома

В России углубляется топливный кризис, из-за чего Кремль готовит механизмы для масштабного импорта бензина из Индии. Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности, передает УНН.

Детали

По информации Центра, о подготовке к закупке бензина за рубежом свидетельствуют изменения в российском налоговом законодательстве, которые предусматривают предоставление государственных субсидий компаниям-импортерам топлива.

Отмечается, что компенсации планируют выплачивать в рамках демпферного механизма, который ранее использовался для сдерживания цен на топливо на внутреннем рынке.

Стоимость субсидий будут рассчитывать на основе цен на бензин в Индии и расходов на его транспортировку в Россию - сообщили в Центре стратегических коммуникаций.

В Центре подчеркнули, что ситуация является показательной для страны, которая остается одним из крупнейших мировых экспортеров нефти.

По данным ведомства, причиной дефицита стали серьезные проблемы в российской нефтеперерабатывающей отрасли после ударов по топливной инфраструктуре РФ.

Показательно, что страна, которая является одним из крупнейших экспортеров нефти в мире, вынуждена искать топливо за рубежом - отметили в Центре.

Там также обратили внимание, что, по оценкам международных агентств, в 2026 году производство бензина в России существенно сократилось, а дефицит топлива уже достигает около 20% внутреннего спроса.

В то же время поставок из Беларуси, которые ранее помогали частично компенсировать нехватку, уже недостаточно для покрытия потребностей российского рынка.

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