россия атаковала предприятие в Одесской области, известно о троих погибших
Киев • УНН
Российские войска атаковали гражданское предприятие в Одесской области. В результате обстрела погибли три человека, еще четверо пострадали.
Одесская область подверглась очередной атаке российских войск, и под удар попало гражданское предприятие, известно о троих погибших, еще 4 пострадавших, сообщил в понедельник глава Одесской ОВА Олег Кипер в соцсетях, пишет УНН.
Враг атаковал гражданское предприятие в Одесской области. К сожалению, по предварительной информации, трое человек погибло, еще четверо пострадали
По его словам, "в результате обстрела произошло возгорание техники, повреждена газовая магистраль".
Перед этим глава Одесской ГВА Сергей Лысак сообщал, что "враг атаковал Одессу. Предварительно, есть попадания по объектам инфраструктуры". А позже, - что "на данный момент, к сожалению, уже известно о троих погибших в результате вражеской атаки на город". По его словам, спасательно-поисковая операция продолжается. Информация уточняется.
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