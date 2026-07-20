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россия атаковала предприятие в Одесской области, известно о троих погибших

Киев • УНН

 • 1238 просмотра

Российские войска атаковали гражданское предприятие в Одесской области. В результате обстрела погибли три человека, еще четверо пострадали.

россия атаковала предприятие в Одесской области, известно о троих погибших
Фото: t.me/odeskaODA

Одесская область подверглась очередной атаке российских войск, и под удар попало гражданское предприятие, известно о троих погибших, еще 4 пострадавших, сообщил в понедельник глава Одесской ОВА Олег Кипер в соцсетях, пишет УНН.

Враг атаковал гражданское предприятие в Одесской области. К сожалению, по предварительной информации, трое человек погибло, еще четверо пострадали

- написал Кипер.

По его словам, "в результате обстрела произошло возгорание техники, повреждена газовая магистраль".

Перед этим глава Одесской ГВА Сергей Лысак сообщал, что "враг атаковал Одессу. Предварительно, есть попадания по объектам инфраструктуры". А позже, - что "на данный момент, к сожалению, уже известно о троих погибших в результате вражеской атаки на город". По его словам, спасательно-поисковая операция продолжается. Информация уточняется.

рф нанесла ракетный удар по Одесской области: среди пострадавших ребенок20.07.26, 14:09 • 3238 просмотров

Юлия Шрамко

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