рф нанесла ракетный удар по Одесской области: среди пострадавших ребенок

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россия в июле выпустила по Украине больше баллистических ракет, чем производит за месяц - ISW

Побеждает тот, кто быстрее адаптируется: как новейшие разработки украинских производителей вооружения меняют ход войны

Испания победила Аргентину и впервые за 16 лет стала чемпионом мира

Лоцманом на корабле GOLDEN LEO, который атаковала рф, был украинец. Киев готовит решение для усиления безопасности судоходства

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В ближайшие дни в Украине ожидаются дожди и жара до +33°

"Кровавая война городов"? The New Yorker спрогнозировал новый сценарий боевых действий между Украиной и рф