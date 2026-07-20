рф нанесла ракетный удар по Одесской области: среди пострадавших ребенок
Киев • УНН
Вражескими ракетами поражена жилая инфраструктура в Одесской области. Пострадали две женщины и девочка 1 год 10 месяцев, одна женщина госпитализирована.
рф нанесла ракетный удар по Одесской области, повреждены дома, пострадали трое, среди них ребенок, сообщил в понедельник глава Одесской ОВА Олег Кипер в соцсетях, пишет УНН.
Вражескими ракетными ударами поражена жилищная инфраструктура в Одесской области. К сожалению, пострадало трое человек - две женщины и девочка в возрасте 1 год 10 месяцев. Одна из женщин госпитализирована. Ребенку помощь оказана амбулаторно.
По его словам, в результате обстрела в одном из населенных пунктов загорелась крыша двухэтажного дома. В другом населенном пункте повреждены еще два дома, гаражное помещение и легковой автомобиль. Также повреждены солнечные панели одного из предприятий.
"На месте попадания в Одесском районе возник пожар крыши частного дома. В другом населенном пункте повреждены жилые дома, гараж, легковой автомобиль и панели солнечной электростанции", - подтвердили в ГСЧС.
Пожар спасатели оперативно ликвидировали. На местах продолжаются работы по устранению последствий, сообщил глава ОВА.
Россия утром нанесла ракетный удар по Одессе, повреждена инфраструктура20.07.26, 07:17 • 4248 просмотров