россия атаковала портовую инфраструктуру Николаевщины, повреждено судно
Киев • УНН
Сегодня враг атаковал БпЛА типа "Shahed" портовую инфраструктуру Николаевского района. Повреждено гражданское судно, предварительно без пострадавших.
россия сегодня в очередной раз атаковала портовую инфраструктуру Николаевского района, повреждено судно, сообщил во вторник и.о. главы Николаевской ОВА Георгий Решетилов в соцсетях, пишет УНН.
Сегодня в первой половине дня враг атаковал БпЛА типа "Shahed" портовую инфраструктуру Николаевского района. Повреждено гражданское судно. Предварительно, без пострадавших
Николаев подвергся ночной атаке рф дронами: погибла женщина, семеро пострадавших04.08.26, 09:00 • 13829 просмотров