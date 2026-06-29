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россия атаковала АЗС в Новгороде-Северском, ранен сотрудник

Киев • УНН

 • 968 просмотра

Российские войска нанесли удар "молнией" по автозаправке в Новгороде-Северском на Черниговщине. 34-летний работник АЗС получил осколочные ранения.

россия атаковала АЗС в Новгороде-Северском, ранен сотрудник

В Черниговской области российские войска атаковали АЗС в Новгород-Северском, ранен сотрудник, сообщил в понедельник глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус в соцсетях, пишет УНН.

Детали

Как отметил Чаус, "вчера днем враг ударил "геранью" по Корюковке. Целью стало предприятие, где изготавливали двери".

"В Новгороде-Северском из-за удара "молнии" по АЗС осколочные ранения получил 34-летний сотрудник автозаправки", - написал Чаус.

Вечером, указал глава ОВА, в результате удара "герберой" повреждены частные дома и грузовик.

За минувшие сутки, по его словам, враг 21 раз обстрелял Черниговщину. Много FPV-дронов и сбросов с БпЛА в пограничье.

Полтавщина подверглась атаке рф, задето АЗС, есть пострадавший и перебои со светом29.06.26, 09:00 • 3252 просмотра

Юлия Шрамко

Война в Украине