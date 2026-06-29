россия атаковала АЗС в Новгороде-Северском, ранен сотрудник
Киев • УНН
Российские войска нанесли удар "молнией" по автозаправке в Новгороде-Северском на Черниговщине. 34-летний работник АЗС получил осколочные ранения.
В Черниговской области российские войска атаковали АЗС в Новгород-Северском, ранен сотрудник, сообщил в понедельник глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус в соцсетях, пишет УНН.
Детали
Как отметил Чаус, "вчера днем враг ударил "геранью" по Корюковке. Целью стало предприятие, где изготавливали двери".
"В Новгороде-Северском из-за удара "молнии" по АЗС осколочные ранения получил 34-летний сотрудник автозаправки", - написал Чаус.
Вечером, указал глава ОВА, в результате удара "герберой" повреждены частные дома и грузовик.
За минувшие сутки, по его словам, враг 21 раз обстрелял Черниговщину. Много FPV-дронов и сбросов с БпЛА в пограничье.
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