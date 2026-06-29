Полтавщина подверглась атаке рф, задето АЗС, есть пострадавший и перебои со светом

В Полтавской области российские войска атаковали дроном АЗС в Полтавском районе, известно об одном пострадавшем, еще один вражеский дрон упал на территории одного из предприятий в Миргородском районе, сообщил в понедельник глава Полтавской ОВА Виталий Дякивнич в соцсетях, пишет УНН.

Ночью вражеский БпЛА атаковал автозаправочную станцию в Полтавском районе. Один человек ранен. Ему оказывается вся необходимая помощь. Утром вражеский БпЛА упал на территории одного из предприятий в Миргородском районе. Обошлось без пострадавших. Из-за вражеской атаки зафиксировано частичное обесточивание потребителей в Гадячской общине - написал Дякивнич.

Специалисты уже работают над восстановлением электроснабжения, добавил он.

82 из 108 запущенных рф по Украине дронов обезврежены за ночь