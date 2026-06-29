Полтавщина подверглась атаке рф, задето АЗС, есть пострадавший и перебои со светом
Киев • УНН
Ночью беспилотник атаковал автозаправочную станцию в Полтавском районе, один человек пострадал. Утром другой БПЛА упал на территорию предприятия в Миргородском районе, вызвав частичное обесточивание в Гадячской громаде.
В Полтавской области российские войска атаковали дроном АЗС в Полтавском районе, известно об одном пострадавшем, еще один вражеский дрон упал на территории одного из предприятий в Миргородском районе, сообщил в понедельник глава Полтавской ОВА Виталий Дякивнич в соцсетях, пишет УНН.
Ночью вражеский БпЛА атаковал автозаправочную станцию в Полтавском районе. Один человек ранен. Ему оказывается вся необходимая помощь. Утром вражеский БпЛА упал на территории одного из предприятий в Миргородском районе. Обошлось без пострадавших. Из-за вражеской атаки зафиксировано частичное обесточивание потребителей в Гадячской общине
Специалисты уже работают над восстановлением электроснабжения, добавил он.
82 из 108 запущенных рф по Украине дронов обезврежены за ночь29.06.26, 08:16 • 1190 просмотров