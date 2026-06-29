82 из 108 запущенных рф по Украине дронов обезврежены за ночь

россия за ночь выпустила по Украине 108 дронов, сбито или подавлено 82 из них, сообщили в Воздушных силах ВСУ в понедельник, пишет УНН.

По данным ВС ВСУ, в ночь на 29 июня (с 18:00 28 июня) противник атаковал 108 ударными БПЛА типа Shahed, Гербера, Итальмас и дронами-имитаторами типа "Пародия" с направлений Брянск, Курск, Миллерово, Орел, Приморско-Ахтарск – рф, ВОТ Донецкой обл.; Чауда, Гвардейское – ВОТ АР Крым.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08.00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 82 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера, Итальмас и дронов других типов на севере, юге и востоке страны. Зафиксировано попадание 25 ударных БПЛА на 11 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 4 локациях