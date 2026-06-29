82 из 108 запущенных рф по Украине дронов обезврежены за ночь
Киев • УНН
В ночь на 29 июня россияне выпустили 108 ударных БпЛА. Силы обороны сбили или подавили 82 дрона, зафиксировано попадание 25 БпЛА на 11 локациях.
россия за ночь выпустила по Украине 108 дронов, сбито или подавлено 82 из них, сообщили в Воздушных силах ВСУ в понедельник, пишет УНН.
Детали
По данным ВС ВСУ, в ночь на 29 июня (с 18:00 28 июня) противник атаковал 108 ударными БПЛА типа Shahed, Гербера, Итальмас и дронами-имитаторами типа "Пародия" с направлений Брянск, Курск, Миллерово, Орел, Приморско-Ахтарск – рф, ВОТ Донецкой обл.; Чауда, Гвардейское – ВОТ АР Крым.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 08.00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 82 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера, Итальмас и дронов других типов на севере, юге и востоке страны. Зафиксировано попадание 25 ударных БПЛА на 11 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 4 локациях
Атака, как указано, продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БПЛА.
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