Потери россиян за сутки: минус 1230 солдат и 1724 БПЛА

За сутки 27 июня российские войска потеряли в войне с Украиной 1230 солдат и 1724 БПЛА. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Генштаба Вооруженных сил Украины.

Детали

Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 28.06.26 ориентировочно составляют:

личного состава ‒ 1402200 (+1230) человек ликвидировано

танков ‒ 12066 (+3)

боевых бронированных машин ‒ 24845 (+1)

артиллерийских систем ‒ 44969 (+49)

РСЗО ‒ 1901 (0)

средства ПВО ‒ 1454 (0)

самолетов ‒ 436 (0)

вертолетов ‒ 353 (0)

БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 379224 (+1724)

наземных робототехнических комплексов ‒ 1764 (+10)

кораблей / катеров ‒ 33 (0)

подводных лодок ‒ 2 (0)

автомобильной техники и автоцистерн ‒ 113612 (+477)

специальная техника ‒ 4366 (+6)

крылатые ракеты ‒ 4797 (+7)

Данные уточняются.

Напомним

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