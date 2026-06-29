Потери россиян за сутки: минус 1230 солдат и 1724 БПЛА
Киев • УНН
За 27 июня российские войска потеряли 1230 человек и 1724 беспилотника. Общие потери с 24.02.22 по 28.06.26 составляют 1 402 200 человек.
За сутки 27 июня российские войска потеряли в войне с Украиной 1230 солдат и 1724 БПЛА. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Генштаба Вооруженных сил Украины.
Детали
Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 28.06.26 ориентировочно составляют:
- личного состава ‒ 1402200 (+1230) человек ликвидировано
- танков ‒ 12066 (+3)
- боевых бронированных машин ‒ 24845 (+1)
- артиллерийских систем ‒ 44969 (+49)
- РСЗО ‒ 1901 (0)
- средства ПВО ‒ 1454 (0)
- самолетов ‒ 436 (0)
- вертолетов ‒ 353 (0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 379224 (+1724)
- наземных робототехнических комплексов ‒ 1764 (+10)
- кораблей / катеров ‒ 33 (0)
- подводных лодок ‒ 2 (0)
- автомобильной техники и автоцистерн ‒ 113612 (+477)
- специальная техника ‒ 4366 (+6)
- крылатые ракеты ‒ 4797 (+7)
Данные уточняются.
Напомним
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