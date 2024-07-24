В результате российского ракетного удара по городу Лозовая на Харьковщине известно уже о по меньшей мере четырех пострадавших. Также один человек погиб. Об этом заявил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов, передает УНН.

Детали

По его словам Синегубова, двух людей еще ищут. Кроме того, чрезвычайники достали из-под завалов тело одного человека.

Уточнена информация об обстреле в г. Лозовая. В результате ракетного удара пострадали четыре человека, еще по двум людям продолжаются поиски.

К сожалению, из-под завалов изъяли одно тело человека. Данные устанавливаются

- рассказал председатель Харьковской ОВА.

Напомним

Враг атаковал Лозовую и Харьков, нанеся ракетные удары по инфраструктуре и жилым районам. Есть пострадавшие, продолжаются поисковые работы.

В связи вражеским ударом власти готовятся к возможным отключениям электроэнергии.