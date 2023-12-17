российские зенитчики случайно сбили собственный Су-25 - командующий ВВС Украины

В Киеве открыли участок Кольцевой дороги после капитального ремонта и установки новой ливневой канализации

На участке Кольцевой дороги Киева между Жулянским путепроводом и Вишневым восстановлено движение транспорта после проведения дорожных работ, в частности строительства новой ливневой канализации и обновления дорожного покрытия. Капитальный ремонт на этом участке продолжится в 2024 году.