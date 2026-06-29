российские войска нанесли баллистический удар по Днепру, повреждено частное предприятие
Киев • УНН
29 июня российские войска нанесли баллистический удар по Днепру. По предварительным данным, повреждено частное предприятие.
В понедельник, 29 июня, российские войска ударили по Днепру баллистикой. По предварительным данным, повреждено частное предприятие. Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает УНН.
Детали
На данный момент о погибших или раненых неизвестно. По данным мониторинговых Telegram-сообществ, оккупанты выпустили баллистику из ростовской области.
Напомним
В течение минувших суток 28 июня на фронте произошло 249 боевых столкновений. Оккупационные войска нанесли один ракетный удар, применили восемь ракет, совершили 80 авиационных ударов, сбросив 235 управляемых авиабомб.